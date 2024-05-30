Байден встретится с Макроном в Париже 8 июня: президенты обсудят необходимость долгосрочной поддержки Украины
Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию президента Франции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что американский лидер прибудет во Францию в начале июня для того, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
После этого 8 июня Байдена и первую леди США Джилл Байден будет принимать французский лидер Эмманюэль Макрон. Президенты обсудят ряд вопросов, среди которых и необходимость долгосрочной поддержки Украины.
"Президенты обсудят необходимость долгосрочной и непоколебимой поддержки Украины, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества по экономическим, космическим и ядерным вопросам", - говорится в заявлении канцелярии президента Франции.
Кроме этого, отмечается, что государственный визит Байдена позволит "теснее координировать" действия Франции и США в отношении мировых кризисов накануне международных событий, таких как саммит G7 в июне и саммит НАТО в Вашингтоне в июле.
На следующей неделе мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 160 тысяч военнослужащих из США, Великобритании и стран-союзников высадились на европейский континент, чтобы разгромить нацистскую Германию.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетит мероприятия во Франции к годовщине высадки союзников в Нормандии. 6 июня он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.