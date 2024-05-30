Силы обороны юга за сутки ликвидировали 143 оккупанта и 37 единиц вооружения и военной техники россиян
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Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 143 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 143 человека.
Также россияне потеряли 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 7 пушек;
- 4 миномёта;
- 21 единицу авто-бронетехники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 2 станции радиолокационной борьбы;
- 1 лодкау.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 места хранения ГСМ, полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта и блиндаж.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.