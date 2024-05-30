Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:30.
Ситуация на севере
С начала суток российские террористы уже пять раз осуществляли минометные обстрелы с территории Брянской области РФ по селам Черниговщины и Сумщины. Так, по украинским Клюсам били через границу от российского Нового Света, по нашей Демьяновке - из района села Хинель (РФ), по Николаевке (Украина) - с направления российской Ломаковки. Село Степок Сумской области подверглось артиллерийскому обстрелу с "выходами" возле Репяховки (Белгородская область РФ).
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг в настоящее время сбросил уже 10 управляемых авиабомб. В частности, два КАБа, выпущенные из района города Короче Белгородской области РФ, ударили по украинскому населенному пункту Юрченково.
На Купянском направлении отбита атака захватчиков возле Синьковки. Продолжается боевое столкновение в районе населенного пункта Мясожаровка. Общее число штурмовых действий, которые россияне осуществляли с начала суток, - пять. По нашим позициям возле Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.
Боевые действия на Донбассе
На Северском направлении число боевых столкновений за сегодня возросло до десяти. Продолжаются ожесточенные бои в районах Раздоловки и Белогоровки.
На Краматорском направлении продолжается боевое столкновение вблизи Андреевки. Противник на этом направлении в целом восемь раз пытался прорвать нашу оборону. Ситуация контролируемая.
На Торецком направлении российские террористы нанесли удары четырьмя КАБами по Торецку, а по населенному пункту Дружба - 10 неуправляемыми авиаракетами.
На Покровском направлении количество боев продолжает оставаться самым высоким. Здесь враг осуществил уже 18 наступательных попыток. Пять боевых столкновений продолжаются в районе Новоалександровки. Также наши воины продолжают давать отпор агрессору возле Евгеновки и Уманского.
На Кураховском направлении, где общее количество российских штурмов достигло 15, самые горячие бои идут в районе города Красногоровка. Три КАБа захватчики сбросили по Карловке, два - по Водяному, еще одной такой бомбой ударили по Ильинке.
На Времовском направлении враг атакует Урожайное при поддержке авиации - по селу применили два КАБа.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.