Суд снова арестовал одесского экс-военкома Борисова на 2 месяца по делу о легализации незаконных доходов с возможностью залога в 140 млн гривен

Печерский районный суд Киева арестовал экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова на два месяца по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Ґрат" из зала суда.

Как отмечается, о такой мере пресечения просил прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Арсений Протасов. Он отметил, что Борисова подозревают в легализации более 8,2 млн евро. Судья Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство прокурора в полном объеме.

Евгений Борисов вину не признал.

"Я ничего не нарушал. Меня возмущает, что творит прокуратура", - сказал он в суде.

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Адвокаты экс-военкома просили суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и освободить их клиента из-под стражи.

Новое подозрение Борисову

Также накануне ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении.

Дело Борисова

Напомним, в 2023 году Борисова задержали и взяли под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.