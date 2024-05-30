Литва присоединяется к коалиции по поддержке ПВО Украины, - Науседа

Литва присоединяется к коалиции по поддержке украинской противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Рад сообщить, что Литва присоединяется к Коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляют Германия, Франция и США. Мы сделаем свой вклад, предоставив Украине мобильные радары воздушного наблюдения. Военная поддержка Украины имеет решающее значение. Украине нужно оружие, а не обещания. Подтвердим слова делом", - написал Науседа.

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Напомним, ранее сообщалось, что правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией.