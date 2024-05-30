Украина и США подпишут соглашение по безопасности перед Глобальным саммитом мира, - Financial Times

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи лидеров государств G7, которая пройдет 13-15 июня в Италии. Таким образом, подписание соглашения по безопасности между Украиной и США состоится накануне Глобального саммита мира.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце", - пишет FT со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В то же время источники издания не сообщают, в какой именно день состоится подписание соглашения. Известно, что саммит лидеров государств G7 пройдет в Италии 13-15 июня, то есть за несколько дней до Глобального саммита мира в Швейцарии.

Как отмечает издание, это соглашение станет "важнейшим" в серии соглашений, которые Украина заключила со странами-членами НАТО. Среди прочего документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, обмен разведывательными данными и экономическую помощь.

FT утверждает, что соглашение было заключено в течение последних недель, которые отметились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

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Один из назначенных Зеленским высокопоставленных чиновников, который говорил с FT об отношениях между США и Украиной, сказал изданию: "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше с начала войны. Это очень, очень напряженно".

Как известно, Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Свое участие в нем подтвердили уже более 90 стран. Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что независимо от того, кто будет представлять Вашингтон на саммите мира, это не будет означать изменение уровня поддержки Украины.

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