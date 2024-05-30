МИД Украины ответило на антиукраинские заявления премьера Грузии Кобахидзе: Исключительно Россия ответственна за тысячи утраченных жизней, разрушение украинских городов и сел

Министерство иностранных дел Украины осуждает очередные недружественные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его искаженные оценки событий в Украине.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины неприемлемы и возмутительны высказывания главы правительства Грузии относительно нашего государства, Революции Достоинства, героизма и борьбы украинского народа за свободу и независимость.

Не Украина, которая защищается, а исключительно Россия, которая вероломно напала на нашу землю, ответственна за тысячи потерянных жизней, разрушение украинских городов и сел. Показательно, что в упомянутом заявлении грузинского чиновника слово "Россия" не прозвучало ни разу", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что происходит последовательная и постоянная деградация политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время трудно отличить от заявлений руководства РФ.

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В комментарии отмечается, что РФ должна быть наказана за все преступления, совершенные в Украине, Грузии и других странах в течение последних десятилетий.

"Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес нашей страны, которые в очередной раз повторяют российские нарративы, и использования Украины во внутриполитической борьбе в Грузии.

Украина будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и стремление грузинского народа к миру, свободе, укреплению собственной государственности и связям с другими свободными странами мира", - подытожили в МИД Украины.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что якобы протесты на Майдане "обвалили" Украину сегодня.