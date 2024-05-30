В Люботине Харьковской области открыли первую в области подземную школу

В городе Люботин Харьковской области открыли первую подземную школу в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проинформировал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сегодня защитное сооружение Люботина начало работу в тестовом режиме.

По словам руководителя ОВА, укрытие наивысшего класса безопасности А-4 и рассчитано на 400 человек. Общая стоимость - почти 73 миллиона гривен. Это средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.

"Здесь обустроена система отопления, вентиляции, водоснабжения, установлен дизельный генератор на случай длительного отключения света. Помещение полностью приспособлено для людей с инвалидностью, имеет подъемник и другие элементы безбарьерного пространства", - отметил Синегубов.

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Он добавил, что даже во время летних каникул образовательное пространство будут использовать для наверстывания образовательных потерь. Дирекция заведения разрабатывает график обучения в несколько смен.

"Сегодня здесь впервые вживую встретились школьники 5 класса. Враждебный сосед не оставляет нам другого выхода как создавать подземные пространства. Чтобы хоть не надолго, но все же дети могли почувствовать школьное детство", - резюмировал глава администрации.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что более 25% детей, которые сейчас находятся в Украине, лишены возможности полноценно учиться из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.

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