Зеленский поблагодарил Литву за присоединение к коалиции по поддержке ПВО Украины: Вклад Вильнюса для нас очень ценен
Об этом украинский лидер написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства отметил, что вклад Литвы в усиление противовоздушной обороны Украины является очень ценным.
"Вклад Литвы для нас очень ценен. Быстрое усиление противовоздушной обороны Украины является ключевым для противодействия российской агрессии, защиты нашего народа и обороны наших позиций на передовой", - говорится в заявлении украинского лидера.
Зеленский также поблагодарил Литву за то, что она продолжает оставаться надежным союзником Украины.
"Я благодарен Литве за то, что она помогает нам достичь этих целей и остается надежным союзником Украины", - подчеркнул президент.
Напомним, что в четверг, 30 мая, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна присоединится к коалиции по поддержке Украины. Вышеупомянутую коалицию возглавляют Германия, Франция и США.