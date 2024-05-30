Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Как пояснил народный депутат Владимир Арьев, "система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске все равно нужно идти в ТЦК".
Нардеп подчеркнул, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.
"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Мы будем требовать от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы разгрузить ТЦК и вопросы, которые можно решить только после посещения Территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн", - добавил он.
"Это ответственность исполнительной ветви власти, то есть Кабмина. При обсуждении закона о мобилизации, во время вопроса от народных депутатов на комитете о готовности ТЦК к тому, что будет значительное количество людей, которое воспользуется услугами не через ЦПАУ, не через Резерв+, а непосредственно через ТЦК, Кабмин уверял тогда, что они готовят расширение состава ТЦК, для того, чтобы дать возможность. Но сейчас мы с вами видим, что никакого расширения не произошло, но нагрузка увеличилась в разы. То есть ТЦК оказался не готовым к тому, чтобы механизм, заложенный в закон, работал на 100%, как и "Резерв+", - пояснила народный депутат Ирина Фриз.
"ТЦК СП не будут способны предоставить возможность всем гражданам, которые нуждаются в обновлении своих данных непосредственно через ТЦК, уложиться в 60 дней. Поэтому этот срок 100% нужно продлить, потому что иначе мы создаем обязанность для граждан, которую они не способны выполнить из-за недостатков механизмов, которыми они должны воспользоваться для обновления своих данных или для обновления на воинском учете", - отмечает Фриз.