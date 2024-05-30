Для получения гражданства Украины нужно сдать экзамены по истории и основам Конституции, - решение правительства
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Отныне лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.
Это решение принято правительством и касается:
- иностранцев;
- лиц без гражданства;
- тех, кто приобрел гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д.).
В пресс-службе добавили, что реализация проведения экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, пока принято лишь принципиальное решение.
Регистрация и порядок сдачи экзаменов
Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, подробный алгоритм будет опубликован позже.
- 20 заданий по основам Конституции Украины;
- 25 заданий по истории Украины.
Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео.
После успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты.
Напомним, ранее Кабмин утвердил ряд постановлений, благодаря которым иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей.