США ввели санкции против двух организаций, которые поддерживали ЧВК "Вагнер" в Африке

Соединенные Штаты внесли в санкционный список две организации, базирующиеся в Центральноафриканской Республике (ЦАР), за их усилия по поддержке дестабилизирующей деятельности в Африке Группы Вагнера, поддерживаемой Кремлем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Отмечается, что санкции вводятся против организаций Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые сыграли важную роль в поддержке операций ЧВК "Вагнер" и деятельности по незаконной добыче полезных ископаемых в ЦАР.

В сообщении Госдепа отмечается, что российская группа Вагнера совершила массовые нарушения прав человека и присвоила природные ресурсы во многих странах Африки.

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