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Силы обороны нанесли успешный удар ракетами ATACMS по паромной переправе оккупантов в Крыму, - Генштаб ВСУ. ФОТО

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Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Керченська переправа після удару ракет ATACMS
Керченська переправа після удару ракет ATACMS

Как отметили в Генштабе, переправу прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

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"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Andrew Moon
    Планувалось не війна, отака як зараз, а "поглощєніє", як Гітлєр Австрію. 2019 і 73 % дали йому гарантію що це знову можливо.
    Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
  • Andrew Moon
    Відпав борт. Але посадить на саморєзи, ізолєнту і можна плавать...
  • Driver
    УРА ...,
    Слава українським ракетним військам !!!
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