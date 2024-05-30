Силы обороны нанесли успешный удар ракетами ATACMS по паромной переправе оккупантов в Крыму, - Генштаб ВСУ. ФОТО
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Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
Как отметили в Генштабе, переправу прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.
"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - говорится в сообщении.