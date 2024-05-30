Силы обороны нанесли успешный удар ракетами ATACMS по паромной переправе оккупантов в Крыму, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.





Как отметили в Генштабе, переправу прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

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"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - говорится в сообщении.