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Писториус прибыл в Украину и объявил о новом пакете помощи на 500 млн евро

7 22018
Борис Пісторіус
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что Писториус имел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, во время которой объявил о новом пакете немецкого оружия на сумму полмиллиарда евро для поддержки Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонительной кампании", - заверил он.

Приезд немецкого министра в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая по соображениям безопасности.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А чого не кажуть про вимоги, які ігнорує наша влада
    Ну не можуть просто приїздити і видавати кошти
  • Ksenia VB
  • G.I. Jane 777
    Тут трохи ІПСО від Washington Post:
    Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.

    За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".

    Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
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