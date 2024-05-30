Столтенберг будет просить союзников предоставлять Украине минимум 40 млрд евро ежегодно, - Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять не менее 40 миллиардов евро в год для финансирования военной помощи Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника из НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что свою просьбу генсек Альянса собирается озвучить во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Праге 31 мая. Среди прочего на встрече министры планируют обсудить предоставление военной помощи Украине на более надежной долгосрочной основе.

Агентство пишет, что переговоры министров иностранных дел стран-членов НАТО будут сосредоточены на обсуждении деталей пакета поддержки Украины, который должен быть согласован на Вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля и будет включать изменения в организации поставок вооружений.

"Нам нужен как минимум нынешний уровень поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, которая необходима Украине", - сказал представитель НАТО на условиях анонимности.

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Он добавил, что союзники по Альянсу уже предоставили Киеву около 40 миллиардов евро ежегодно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина все еще может победить в войне против России, если поддержка со стороны Альяса будет продолжаться.

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