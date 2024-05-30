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Столтенберг будет просить союзников предоставлять Украине минимум 40 млрд евро ежегодно, - Reuters

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Столтенберг проситиме союзників надавати Україні щонайменше 40 млрд євро щорічно, - Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять не менее 40 миллиардов евро в год для финансирования военной помощи Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника из НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что свою просьбу генсек Альянса собирается озвучить во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Праге 31 мая. Среди прочего на встрече министры планируют обсудить предоставление военной помощи Украине на более надежной долгосрочной основе.

Агентство пишет, что переговоры министров иностранных дел стран-членов НАТО будут сосредоточены на обсуждении деталей пакета поддержки Украины, который должен быть согласован на Вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля и будет включать изменения в организации поставок вооружений.

"Нам нужен как минимум нынешний уровень поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, которая необходима Украине", - сказал представитель НАТО на условиях анонимности.

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Он добавил, что союзники по Альянсу уже предоставили Киеву около 40 миллиардов евро ежегодно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина все еще может победить в войне против России, если поддержка со стороны Альяса будет продолжаться.

Читайте также: Столтенберг об ударах по территории РФ: Украинцам будет сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы

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Топ комментарии

  • Пересічний українець 3af2245a
    Нікому буде надавати. Війну на виснаження Україна не виграє.
    Тільки повна і беззастережна допомога тут і зараз дасть шанс на перемогу.
    Усе інше - безперспективна тягомотина....
  • Лис Микита 4754e778
    Андрій Борисович вже біжить свічку ставити,за здоров'я Столтенберга,в ФСБ МП до Паші Мерседеса).
  • Лис Микита 4754e778
    Та ви шо?Наївний ви,це фінансова допомога на закупівлю і виготовлення озброєння,самий ласий шматочок пирога,де зелені поставили на потік розкрадання,бо ті статті захищені держ.таємницею.
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