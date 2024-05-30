Столтенберг будет просить союзников предоставлять Украине минимум 40 млрд евро ежегодно, - Reuters
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника из НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что свою просьбу генсек Альянса собирается озвучить во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Праге 31 мая. Среди прочего на встрече министры планируют обсудить предоставление военной помощи Украине на более надежной долгосрочной основе.
Агентство пишет, что переговоры министров иностранных дел стран-членов НАТО будут сосредоточены на обсуждении деталей пакета поддержки Украины, который должен быть согласован на Вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля и будет включать изменения в организации поставок вооружений.
"Нам нужен как минимум нынешний уровень поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, которая необходима Украине", - сказал представитель НАТО на условиях анонимности.
Он добавил, что союзники по Альянсу уже предоставили Киеву около 40 миллиардов евро ежегодно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина все еще может победить в войне против России, если поддержка со стороны Альяса будет продолжаться.