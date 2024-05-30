В Славянске погибла военный корреспондент Анастасия Волкова

Сегодня, 30 мая, в Славянске Донецкой области трагически погибла военный корреспондент украинского иновещания Анастасия Волкова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Отмечается, что Анастасия Волкова постоянно работала в горячих точках Луганской и Донецкой областей, была очень преданной своей работе и ни разу не подумала переехать в более безопасное место.

"Я родилась и выросла в Луганске и потеряла родной дом. Поэтому профессиональная деятельность для меня - все. Сейчас это - смысл моей жизни. И когда по работе я могу заехать на родную землю, мое сердце наполняется чувством боли и жажды делать больше для освещения бедствия, которое Россия принесла в Украину, для освещения преступлений российских войск. Я очень хочу увидеть свой родной дом, который не видела с 2014 года, но также я хочу, чтобы все понимали, какую цену украинцы платят каждый день этой освободительной борьбы", - говорила Настя о своей работе и мечтала быть первой украинской журналисткой, которая снимет репортаж из освобожденного Луганска.

Анастасия Волкова окончила факультет журналистики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

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С 2018 года работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания.

В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.

Анастасии Волковой был 31 год.

По данным источников общественной организации "Институт массовой информации", Анастасия погибла в результате ДТП.