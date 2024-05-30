В Беларуси, в граничащем с Киевской областью регионе, отработали переход на "военное время"
Об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство Белта, информирует Цензор.НЕТ.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил, что Гомельская область Беларуси готова к переходу "на военное время". Соответствующее заявление чиновник сделал во время учений пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС. Учения проводились с целью проверить и усовершенствовать ресурсное обеспечение спасателей и межведомственное взаимодействие в условиях военного положения.
"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и прочее. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", - заявил белорусский чиновник.
Худолеев добавил, что учения выявили направления, которые требуют ряда корректив и оперативного вмешательства руководства.
"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", - заявил чиновник.
Он также добавил, что аналогичные тренировки уже состоялись в двух регионах. Таким образом, Гомельская область стала третьей.
Напомним, что в понедельник, 27 мая, в Беларуси начались совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и ПВО. Они продлятся до 31 мая.