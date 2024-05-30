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Германия будет рассматривать вопрос разрешения бить по РФ ее оружием, - Писториус

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Пісторіус: Німеччина розгляне дозвіл для України бити по РФ її зброєю
Германия рассмотрит вопрос разрешения для Украины наносить удары немецким оружием по территории России.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие, глава немецкого оборонного ведомства напомнил, что, во-первых, канцлер ФРГ Олаф Шольц вчера "однозначно" сказал, что немецкое оружие можно применять в "рамках международного права".

Также Писториус добавил, что двусторонние договоры существуют "не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо".

"В-третьих, это то, что мы будем рассматривать", - сказал немецкий министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правительство Германии постепенно и "осторожно" отказывается от своих оговорок относительно разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории России. Кроме того, 30 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украине на 500 миллионов евро.

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