Усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины, - Умеров
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместного брифинга со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, Умеров отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним, чтобы противостоять российскому террору.
"Ценю вашу инициативу и призыв ко всем партнерам укреплять украинскую систему ПВО. Это наш приоритет сегодня, мы нуждаемся в большем количестве систем ПВО, ракет и запчастей, чтобы прекратить российский террор", - заявил глава оборонного ведомства.
Еще одним приоритетом для Украины, по словам министра, является обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ для борьбы с российскими захватчиками. Глава Минобороны подчеркнул, что для их оснащения нужно больше бронированной техники, артиллерии и другого вооружения.
Также Умеров отметил важность для Украины наносить удары по территории РФ.
"Перед тем, как обсуждать вопрос относительно ударов Украиной по военным объектам на территории РФ, следует вспомнить вопрос Крыма и Донбасса. Эти вопросы должны быть направлены не украинской стороне, а партнерам, которые обеспечивают Украину соответствующими видами вооружения", - заявил министр.
Среди прочего глава оборонного ведомства Украины поблагодарил Германию за участие в коалициях ПВО, бронетехники, дронов, артиллерии и других.
Напомним, что в четверг, 30 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.