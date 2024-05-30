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Усиление ПВО и формирование новых подразделений ВСУ являются приоритетами для Украины, - Умеров

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Умєров озвучив Пісторіусу пріоритети України у сфері оборони
Усиление противовоздушной обороны, а также обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ сейчас является приоритетом для Украины.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время совместного брифинга со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Умеров отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним, чтобы противостоять российскому террору.

"Ценю вашу инициативу и призыв ко всем партнерам укреплять украинскую систему ПВО. Это наш приоритет сегодня, мы нуждаемся в большем количестве систем ПВО, ракет и запчастей, чтобы прекратить российский террор", - заявил глава оборонного ведомства.

Еще одним приоритетом для Украины, по словам министра, является обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ для борьбы с российскими захватчиками. Глава Минобороны подчеркнул, что для их оснащения нужно больше бронированной техники, артиллерии и другого вооружения.

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Также Умеров отметил важность для Украины наносить удары по территории РФ.

"Перед тем, как обсуждать вопрос относительно ударов Украиной по военным объектам на территории РФ, следует вспомнить вопрос Крыма и Донбасса. Эти вопросы должны быть направлены не украинской стороне, а партнерам, которые обеспечивают Украину соответствующими видами вооружения", - заявил министр.

Среди прочего глава оборонного ведомства Украины поблагодарил Германию за участие в коалициях ПВО, бронетехники, дронов, артиллерии и других.

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Напомним, что в четверг, 30 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украины на 500 миллионов евро.

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Топ комментарии

  • juice
    Яке ж тупе керівництво. Управління військами нормального нема досі. Аналіз після бою не проводиться і як наслідок одні і ті помилки на інших ділянках фронту. Слово фортифікації йому не знайоме. Давай ще 1 млн. новобранців а на нулі 100 001 Створення нових підрозділів які не зможуть ефективно воювати. Замість поповнити найкращі підрозділи і на їх базі формувати воїнькі підрозділи. ГУР забрати з МО перевівши в ЗСУ і так само Нацгвардію. Формувати ВПС України як рід військ.
  • Бандерівець
    Шо цей узбек меле?
  • Roman Tok
    таке враження що їхня задача всіх шакалів пристроїти
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