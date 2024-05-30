Латвия не ограничивает Киев в применении оружия, но отправку своих войск в Украину не рассматривает, - глава МИД Браже

Латвия не ставит перед Украиной никаких ограничений относительно использования ее оружия. Однако отправку своих войск в Украину Рига пока не обсуждает.

Об этом в интервью для "Радио Свобода" заявила глава МИД Латвии Байба Браже, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Латвия могла бы рассмотреть отправку своих войск в Украину, Браже заявила, что пока этот вопрос не обсуждается.

"Я не спекулирую. Сейчас это не обсуждается", - заявила дипломат.

Однако Браже подтвердила, что Рига не запрещает Украине наносить удары по территории РФ ее оружием. Более того, дипломат подчеркнула, что Латвия поддерживает право Украины использовать оружие против законных военных целей на территории России.

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"Латвия никогда не вводила никаких ограничений на использование своего оружия, поскольку право на самооборону по уставу ООН для Украины включает также законные военные объекты на территории России. И мы это четко видим в ситуации на Харьковщине, когда российские войска настолько группировались на российской территории вблизи украинской границы. Уже буквально поздно предотвратить эту атаку. Поэтому, что касается нас, мы поддерживаем право Украины использовать оружие против законных военных целей на территории России", - заявила глава МИД.

Она также добавила, что сейчас Украину нужно обеспечить всем необходимым для противостояния российской агрессии. В частности, дипломат отметила важность для нашей страны противовоздушной обороны и огневых возможностей на большие расстояния.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что Украина имеет право защищаться всеми возможными способами.

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