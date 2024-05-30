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В Ватикане обеспокоены возможным разрешением для Украины наносить удары по РФ западным оружием

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ватикан
Ватикан считает, что разрешение Украине бить по России оружием НАТО может привести к эскалации конфликта.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.

"Я думаю, что такая возможность должна волновать всех тех, кому не безразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую уже никто не сможет контролировать", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне, прежде всего над вопросом возвращения украинских детей на родину.

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Топ комментарии

  • Сергій 59a5fa46
    Як рашка по нас тисячі кабів і сотні ракет лупить в місяць, то нічого, мовчать потвори. Але то лицемірні у*бани в рясах, я просто в їх ненавижу, тьфу ***...
  • Борис Борисюк
    Авжеш, папу хвилює доля його світу. А доля зпаплюженої путлером України. Йому до, під хвоста. Що за лицемірство!
  • Лис Микита 4754e778
    Ну накінець то,а то вже почало здаватись,що Ватікан перестав підтримувати геноцид українців і отримувати щомісячні транші з москви на рахунки банку Ватікана.
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