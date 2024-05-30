В Ватикане обеспокоены возможным разрешением для Украины наносить удары по РФ западным оружием

Ватикан считает, что разрешение Украине бить по России оружием НАТО может привести к эскалации конфликта.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.

"Я думаю, что такая возможность должна волновать всех тех, кому не безразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую уже никто не сможет контролировать", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне, прежде всего над вопросом возвращения украинских детей на родину.

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