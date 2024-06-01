Бельгия не разрешает Украине бить своим оружием по России, - премьер де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не будет позволять Украине использовать свое оружие, в частности - истребители F-16, для ударов по территории России.

Об этом он сказал журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое, в частности, предусматривает поставку 30 истребителей F-16 - больше всех среди украинских союзников.

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"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", - подчеркнул бельгийский премьер.

По его мнению, нужно, прежде всего, гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

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"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", - сказал Де Кроо.

Ранее, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.