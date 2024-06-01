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Бельгия не разрешает Украине бить своим оружием по России, - премьер де Кроо

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Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не будет позволять Украине использовать свое оружие, в частности - истребители F-16, для ударов по территории России.

Об этом он сказал журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое, в частности, предусматривает поставку 30 истребителей F-16 - больше всех среди украинских союзников.

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"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", - подчеркнул бельгийский премьер.

По его мнению, нужно, прежде всего, гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

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"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование", - сказал Де Кроо.

Ранее, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal узнало, каким оружием США разрешили Украине бить по РФ: GMLRS, HIMARS, но не ATACMS.

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Топ комментарии

  • Az AZLK
    Тю
    Карусель какая то! Под этим колпачком у нас Ф-16 от Белиги , а под этим не_от_Бельгии. Переставляем, перемешиваем, следим за ручонками - вуаля а то был не ваш Ф-16. А какие Ваши доказательства? Мы сказали решительное "не ваш".
    Давай еще раз сыграем, угадай где чей Ф-16
  • Володимир Дорошенко
    Виходить так як писав О. Олесь !

    ___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

    Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
    I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
    Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
    І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
    Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
    Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
    Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
    І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
    Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
    Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

    ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
  • Враг рода человеческого 666
    Та то Бельгия на публику играет, всем интересно покошмарить кацапов стоя в сторонке
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