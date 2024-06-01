На Покровском направлении потери врага за 31 мая составили 200 оккупантов убитыми и ранеными, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары врага по Украине
В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 531 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошли две безуспешные атаки врага в районе Волчанска и Липцев. Силы обороны проводят активные меры огневого воздействия на подразделения российских оккупантов.
На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Новоегоровка и Макеевка. Украинские защитники продолжают отражать еще семь атак вблизи Петропавловки, Берестова и Новоегоровки. Ситуация напряженная, однако контролируемая. По предварительным данным, с начала минувших суток на этом направлении враг потерял 64 оккупанта и один танк.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении произошло четыре боестолкновения. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Дибровы и Торского успеха не имели. Украинскими воинами проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.
В течение дня на Сиверском направлении произошло восемь боевых столкновений. Особенно активным враг был под Выемкой. Здесь он безуспешно пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная, но находится под контролем Сил обороны Украины.
На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Часова Яра. Все попытки были безуспешными. Потерь наших позиций не допущено.
На Торецком направлении украинские военные отбили одну атаку в районе Курдюмовки.
Наибольшее количество боевых столкновений 31 мая произошло на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии отыскать слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Из 27 боевых столкновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Уманского, Невельского и Нетайлово - 15 успешно отбиты нашими защитниками. 12 боев в настоящее время еще продолжаются. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.
Предварительные потери агрессора на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему и миномет. В то же время, повреждения получили один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских систем.
На Кураховском направлении на это время суток произошло пять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Четыре вражеские атаки отбиты. Продолжается бой в районе Красногоровки. Потерь позиций и территорий не допущено.
На Времевском направлении российские захватчики трижды атаковали наши подразделения в районе Старомайорского. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Работино и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Четыре боевые столкновения в районе Крынок безуспешно закончились для врага. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потерь наших позиций не допущено.
Удары ВСУ по врагу
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили два места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники, две артиллерийские системы, четыре пункта управления и базу горюче-смазочных материалов.