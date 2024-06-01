Байден отреагировал на решение суда по делу Трампа: Никто не может быть выше закона

Президент США Джо Байден высказался о решении суда присяжных в Нью-Йорке признать экс-главу Белого дома Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловых документов накануне президентских выборов в 2016 году. Он отметил, что приговор суда подтверждает "американский принцип, что никто не может быть выше закона".

Об этом Джо Байден заявил на пресс-конференции, пишет NV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден", - сказал Байден, комментируя судебный вердикт Трампу.

Глава Белого дома также отметил, что экс-президенту были предоставлены все возможности для юридической самозащиты во время рассмотрения его дела.

"Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы", - сказал американский лидер.

Кроме этого, политик подчеркнул, что присяжные в течение пяти недель недель слушали доказательства и, после тщательного обдумывания, вынесли единогласный вердикт - Трамп виновен по всем 34 пунктам обвинения.

Байден также добавил, что говорить о том, что решение было сфальсифицировано - "опрометчиво и рискованно", а также "безответственно".

"Это опрометчиво и опасно, безответственно для любого говорить, что его решение сфальсифицировано только потому, что не нравится приговор", - заявил президент США.

Напомним, что в четверг, 30 мая, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году в обмен на ее молчание.

В пятницу, 31 мая, республиканец пообещал обжаловать судебный вердикт.

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