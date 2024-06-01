Только один представитель "Азова" попал на обмен 31 мая, - Прокопенко

Среди пленных украинских военнослужащих, которые 31 мая вернулись в Украину, есть только один представитель "Азова".

Об этом сообщил командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из более 900 человек. Они выдержали первый, самый тяжелый удар, и на своих плечах вынесли оборону Мариуполя, на долгие 86 дней сковав на себе тысячи оккупантов. Они дали Украине драгоценное время. Они выполнили приказ.

Более 700 дней пленные азовцы находятся в нечеловеческих условиях вражеской неволи. Их имен до сих пор не найти среди тех, кому посчастливилось получить вожделенную свободу. Хотя именно они заслуживают ее, как никто", - отметил Прокопенко.

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Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе, 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.