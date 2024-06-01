РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов, - Лубинец
Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Международными конвенциями четко определены приоритеты таких обменов - сначала возвращаются тяжелораненые, женщины, потом другие. Должны быть какие-то правила, по которым происходят такие вещи. Никаких ответов от российской стороны, кроме: мы подумаем, мы возьмем в работу. Затем без всяких объяснений они вычеркивают 99% людей из списков, которые мы подаем, и потом говорят: хотите - забирайте этих, не хотите - не забирайте. Опять же, Украина никогда не становилась в ультимативную позицию. Понятно, что мы поднимаем вопрос о женщинах, тяжелораненых, этот обмен был на грани срыва, но нам удалось его провести", - сказал Лубинец.
31 мая в рамках обмена в Украину вернулась представительница Национальной полиции. Лубинец рассказал, что ее не просто удерживали в плену, но и пытали как физически, так и морально. "Ее несколько раз привозили на обмены и потом сообщали, что Украина от нее отказывалась, и возвращали обратно. Мы можем только представить, что чувствовала девушка в этот момент", - сказал омбудсмен.
Он отметил, что направил несколько десятков писем в международные организации и поднимал вопрос о ней с Международным Комитетом Красного Креста, но результатов удалось достичь только сейчас.
"Согласно международным конвенциям, она - представительница Национальной полиции, она не является комбатантом, она не воевала против россиян. И Россия, в нарушение всех норм, ее держала и вернула только через процедуру обмена", - отметил омбудсмен.
По словам Лубинца, все, кого 31 мая вернули из плена, рассказывают о пытках. Традиционно, по его словам, освобожденные из плена сообщают, что не видели представителей Комитета Красного Креста. Треть из освобожденных - раненые, тяжелораненые, и все обессилены, имеют потерю веса, нуждаются в лечении и реабилитации.
Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе, 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.