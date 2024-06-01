В "Укрінформ" объяснили выдачу повестки журналисту Стригуну: ТЦК отправил распоряжение о прибытии еще 22 мая

Генеральный директор "Укрінформ" Сергей Череватый прокомментировал ситуацию с вручением повестки корреспонденту Юрию Стригуну, который ранее сообщил о "темниках" в агентстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гендиректор отрицает связь скандала с темниками и повесткой в ТЦК журналисту. По его словам, ТЦК отправил "Укрінформу" распоряжение о прибытии для уточнения данных Стригуну еще 22 мая.

"3 мая "Укрінформ" отправил в ТЦК по месту регистрации сверку на пятерых работников "Укрінформ". Среди них - Юрий Стригун. 22 мая от РТЦК Черкасской, Киевской и Днепропетровской областей отправлено распоряжение о необходимости нашим работникам, в том числе - Юрию Стригуну, прибыть в ТЦК для сверки учетных данных. "Укрінформ" получил этот документ 31 мая", - говорится в заявлении Череватого.

Как объяснили в "Укрінформ", в ответ работодатель обязан издать приказ об уведомлении военнообязанного о необходимости прибытия работника в РТЦК, где он состоит на учете для сверки военно-учетных данных.

Также читайте: Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве

Напоминаем, корреспондент "Укрінформ" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.