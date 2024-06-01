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В "Укрінформ" объяснили выдачу повестки журналисту Стригуну: ТЦК отправил распоряжение о прибытии еще 22 мая

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керівник Укрінформу Череватий
Генеральный директор "Укрінформ" Сергей Череватый прокомментировал ситуацию с вручением повестки корреспонденту Юрию Стригуну, который ранее сообщил о "темниках" в агентстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гендиректор отрицает связь скандала с темниками и повесткой в ТЦК журналисту. По его словам, ТЦК отправил "Укрінформу" распоряжение о прибытии для уточнения данных Стригуну еще 22 мая.

"3 мая "Укрінформ" отправил в ТЦК по месту регистрации сверку на пятерых работников "Укрінформ". Среди них - Юрий Стригун. 22 мая от РТЦК Черкасской, Киевской и Днепропетровской областей отправлено распоряжение о необходимости нашим работникам, в том числе - Юрию Стригуну, прибыть в ТЦК для сверки учетных данных. "Укрінформ" получил этот документ 31 мая", - говорится в заявлении Череватого.

Как объяснили в "Укрінформ", в ответ работодатель обязан издать приказ об уведомлении военнообязанного о необходимости прибытия работника в РТЦК, где он состоит на учете для сверки военно-учетных данных.

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Напоминаем, корреспондент "Укрінформ" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.

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Топ комментарии

  • Лис Микита 4754e778
    Замість того,щоб відповзти і дати задню,Єрмак ще більше бидлячить,знаючи,чо ці "темники" вилізуть боком всій країні і це напередодні саміту G7 і саміту НАТО в Вашингтоні.В когось ще є сумніви,що Андрія Борисовича керувати "Шашличнецею" президента призначили з рф?А потім "наполеончик" в кєдах і оливковій футболці вилазить:Байден,чому ми ще не в НАТО?!
  • Pavel Kobylinski
    Ага, повірив. Дев'ять днів голуб ніс вісточку.
  • Deceiver Deceiver
    Після походження влк ніхто вже не виходить з воєнкомату у статусі цивільного, не треба нести маєчню
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