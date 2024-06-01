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Шесть вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летели ночью в направлении пусковых рубежей, - Воздушные силы ВСУ

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ту95мс
Шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летели в направлении пусковых рубежей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирована активность 4-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2-х бортов Ту-95МС - с аэродрома Энгельс (Саратовская область), осуществляющих полет в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении в 01:41.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет, которыми оккупанты наносят удары по Украине.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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Топ комментарии

  • Марта Шепель fda0629b
    А тим часом дискусія про те стріляти чи не стріляти по рашці західною зброєю продовжується.
  • Victor Litarchuk
    Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км, 1 788 км від північного кордону України.
    Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
  • Инь Янь f32f1b38
    шоб ви суки всі в тумані згубились та й радар на Марс націлився
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