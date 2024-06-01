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Враг нанес массированный удар по Украине, атакованы энергообъекты в 5 областях

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енергетика,ракети
В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Была угроза для всей Украины.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг снова обстреливает украинскую энергетику!

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"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Urs
    поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
  • Ukrainian Tarot
    Вже всі зрозуміли, що руські воші та українські гніди стали братами й партнерами. Тож можна далі не бити, а просто підвищувати ціни до нестями і домовлятися посередині. А люди самі повтікають.
  • Andriy Berdiy
    Нколи такого не буде, в нас навіть **** гільзи для патронів не роблять, в нас не роблять НІ-ЧО-ГО!!!!!!!!! В 2019 році ****** зелена **** згорнула останні ракетні програми і все, тепер тільки плач і кача по тисині!

    СТОП, а де це мільйон дронів???????
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