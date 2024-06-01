Враг нанес массированный удар по Украине, атакованы энергообъекты в 5 областях
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В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Была угроза для всей Украины.
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг снова обстреливает украинскую энергетику!
"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - отметил он.