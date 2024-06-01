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Рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры

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Удари по енергетичній інфраструктурі
Ночью 1 июня 2024 года войска РФ массированно атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены также более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Кроме того, Федоров информирует, что люди не пострадали.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

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Топ комментарии

  • rock-n-roll
    Зараз у світі проходять антиізраїльські мітинги та демонстрації. Про війну РФ проти України не всі знають, бо бубочка позбавив акредитації всіх іноземних журналістів. Тому що іноземні ЗМІ висвітлювали звитягу української армії, а не його, бубочкіну, мужність.
  • Az AZLK
    Пока Украина под властью зелени кротов - субъектность и Государственность считаются потерянными!!!(((( Некому даже пинка дать МЗС и прочим кулебякам
  • Степан Лукашёв
    У березні 99-го, коли ефесбешники вбили В'ячеслава Чорновола, усі теж мовчки спостерігали... Тепер дивуємося, чому кацапня перейшла на відкритий терор та геноцид нації.
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