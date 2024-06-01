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Поражен объект энергетической инфраструктуры на Кировоградщине

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Обстріл енергетичної інфраструктури
Под утро 1 июня 2024 года войска РФ атаковали ракетами Кировоградскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поражен объект энергетической инфраструктуры.

"По предварительным сообщениям - пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

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Топ комментарии

  • Urs
    поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
    ***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
  • krot_lub
    Давайте ще ціни піднімемо на електроенергію, може вистачить на побудову захисту.
  • Людмила Сербин
    Симетричної відповіді не може бути як мінімум тому, що в нас немає таких засобів ураження. Де ви візьмете тисячі дві балістичних та крилатих ракет?
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