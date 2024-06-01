Ракетный удар по Украине: в Запорожье перекрыли движение по Днепровской ГЭС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Запорожской области в Telegram,
Как отмечается, сейчас объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская), а также - через Новые мосты и Хортицкий район.
В Патрульной полиции призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за обновлением информации о возобновлении движения.
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Атаки на ДнепроГЭС
Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.
В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.