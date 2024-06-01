Уничтожены 35 из 53 ракет и 46 из 47 "шахедов", - Воздушные силы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине
По данным Воздушных сил, всего оккупанты выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - рф.);
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
- 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - рф).
К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Что удалось сбить силам ПВО
В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:
- 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатая ракета "Искандер-К";
- 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта.
Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар", - отмечает командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.