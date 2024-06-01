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Уничтожены 35 из 53 ракет и 46 из 47 "шахедов", - Воздушные силы

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Російська ракета над Україною
В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине

По данным Воздушных сил, всего оккупанты выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - рф.);
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
  • 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - рф).

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К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить силам ПВО

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К";
  • 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта.
Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар", - отмечает командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Топ комментарии

  • Михаил Парфененко e8099ad2
    щоб стріляти, потрібно мати чим, З травня 2019 року влада займалась всім, - "великим крадівництвом" і активно продовжує цим займатись до сих пір, для цього і відправили з ОП в кожен район своїх "СМОТРЯЩИХ" і носящих кейси. На оборону і виготовлення ракет до цього часу, кошти виділяють по залишковому принципу і в надії на донати бабусь пенсіонерок.
  • Fish Man
    то вони так "хочуть", що кожен день питають дозволу. зедараси
  • 1turok
    РФ наращивает производство ракет и Шахедов. Результат очевиден. Причем в самое ближайшее время.
    Есть нескоько системных решений этой проблемы:
    1. Запад должен отдать нам бОльшую часть своих систем ПВО и боезапаса к ним. При этом кратно нарастив производство боезапасов на своих ВПК.
    2. Уничтожить ВПК РФ производящие ракеты и Шахеды
    3. Уничтожить пусковые установки, бомбардировщики, самолеты
    4. Сделать ракетные удары по энергетике Украины экономически убыточными - когда стоимость восстановления будет дешевле, чем сам удар.
    5. Перевести всех энергопотребителей Украины на автономные энергосистемы.
    6. Наносить симметричные удары по энергетике РФ. Учитывая то, что энергетика Украины УЖЕ уничтожена, то такие удары должны быть кратно бОльшими, т.е. на одну уничтоженную электростанцию Украины, в РФ должны быть уничтожены пять.

    Реальность реализации каждого из этих пунктов можете оценить самостоятельно.
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