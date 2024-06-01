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Польша поднимала в небо свою авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине

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Польща підняла в небо військові літаки
Во время воздушной атаки российских войск по Украине в ночь на 1 июня Польша поднимала в воздух свои боевые самолеты и авиацию союзников.

Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Предупреждаем, что были задействованы самолеты Польши и союзников, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "все необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства процедуры были проведены".

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Массированный ракетный удар по Украине

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

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Топ комментарии

  • Лазоренко Лариса
    Я не уявляю як жити з таким соромом, з такою показовою нікчемністю та показовим знущанням над здоровим глуздом, коли все, від віри в Бога та людяності до логічних вчинків ПАРТНЕРА ТА ДРУГА, якщо звісно це не пустопорожня брехня, ТИ ПРОСТО ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАХИСТИТИ ТОГО КОМУ ТИ КОЖЕНЬ ДЕНЬ ЗАВДЯЧУЄШ СПОКОЄМ У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ, У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ, кому ти що дня втираєш про дружбу на віки, поки тебе захищає СОБОЮ твій друг, поранений, не маючий достатньої зброї, яку маєш ти!!!!!
    Це суцільне світова ганьба, падіння на дно з якого навіть багата уява вже не здатна зробити з тебе людину ні у власних очах, ні тим паче в очах Господа!
  • Котяра Бегемот
    Польща підняла свої єраплани і не злякалася? Хоча, може візуально і не злякалася, а в штани наклала. Краще-бі віддала свої літаки тим, хто не боїться кацапів і вбиває це козломорде стадо дикунів тищами, більше було-би толку для всіх.
  • Серафим Полубес 42ca1506
    Якби ракета навіть впала на Варшаву, поляки морозились би --- це не расєйська!!
    Марсіани запустили, пля!
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