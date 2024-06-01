Польша поднимала в небо свою авиацию во время ракетной атаки РФ по Украине
Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Предупреждаем, что были задействованы самолеты Польши и союзников, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "все необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства процедуры были проведены".
Массированный ракетный удар по Украине
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.