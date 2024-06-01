Оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование

В ночь на 1 июня 2024 года во время массированной атаки войска РФ обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики сейчас работают над ликвидацией последствий атаки.

Также в ДТЭК информируют, что это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли", - уточнили в компании.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.