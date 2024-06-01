По всей Украине объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

Утром 1 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 8.40 карта воздушных тревог была такой:

По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

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По состоянию на 9:00 в Украине объявлен отбой воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах.