По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)
6281
Утром 1 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 8.40 карта воздушных тревог была такой:
По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).
По состоянию на 9:00 в Украине объявлен отбой воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах.