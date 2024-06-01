На Киевщине работала ПВО, без вражеских попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру

Во время массированной ночной атаки на Украину на Киевщине работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашим защитникам неба. Есть сбитые вражеские цели. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории области отсутствуют. Пострадавших нет. Все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки врага", - говорится в сообщении.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.