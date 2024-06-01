Украина эффективно остановила наступление российских войск на Харьковщине, это провал РФ, - Карпентер
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По его словам, количество российских потерь - очень большое, но они не достигли никаких целей.
"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН, - правом защищаться", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.
Наступление РФ на Харьковщине
Утром 10 мая армия России начала наступление в Харьковской области.
16 мая в Генштабе проинформировали, что ВСУ контратаковали оккупантов вблизи Волчанска.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты в Харьковской области смогли продвинуться максимум на 10 км от границы.
24 мая в Генштабе заявили, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.
По данным Зеленского, соотношение потерь во время наступления РФ в Харьковской области составляет восемь россиян на одного украинца.
26 мая президент Украины заявил, что РФ собирает неподалеку от Харькова еще одну группировку войск для нового наступления.