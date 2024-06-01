Украина эффективно остановила наступление российских войск на Харьковщине, это провал РФ, - Карпентер

Наступление России на Харьковскую область, начавшееся 10 мая 2024 года, было провальным. Украинские защитники эффективно остановили врага и нанесли ему значительные потери.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, количество российских потерь - очень большое, но они не достигли никаких целей.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН, - правом защищаться", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Наступление РФ на Харьковщине

Утром 10 мая армия России начала наступление в Харьковской области.

16 мая в Генштабе проинформировали, что ВСУ контратаковали оккупантов вблизи Волчанска.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты в Харьковской области смогли продвинуться максимум на 10 км от границы.

24 мая в Генштабе заявили, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

По данным Зеленского, соотношение потерь во время наступления РФ в Харьковской области составляет восемь россиян на одного украинца.

26 мая президент Украины заявил, что РФ собирает неподалеку от Харькова еще одну группировку войск для нового наступления.

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