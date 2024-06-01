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Украина эффективно остановила наступление российских войск на Харьковщине, это провал РФ, - Карпентер

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Карпентер назвав наступ РФ на Харківщині провальним
Наступление России на Харьковскую область, начавшееся 10 мая 2024 года, было провальным. Украинские защитники эффективно остановили врага и нанесли ему значительные потери.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, количество российских потерь - очень большое, но они не достигли никаких целей.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН, - правом защищаться", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Наступление РФ на Харьковщине

Утром 10 мая армия России начала наступление в Харьковской области.

16 мая в Генштабе проинформировали, что ВСУ контратаковали оккупантов вблизи Волчанска.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты в Харьковской области смогли продвинуться максимум на 10 км от границы.

24 мая в Генштабе заявили, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. 

По данным Зеленского, соотношение потерь во время наступления РФ в Харьковской области составляет восемь россиян на одного украинца.

26 мая президент Украины заявил, что РФ собирает неподалеку от Харькова еще одну группировку войск для нового наступления.

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Топ комментарии

  • Random User
    «Ефективно зупинила» - це коли б русню зустріли бетонні укріплення із підготовленими позиціями, Вовчанськ був би цілим і там би жили люди. А в дані ситуації - просто задіяли купу людей, якими в полі все зупиняли і яких би можна було взагалі не задіювати. Але у нас на укріплення грошей жнема, хіба що на пінгвінів є.
  • Mobilis in mobile
    Гарні і пафосні слова, з одного боку, а от з іншого - окупована ще значна територія, бої в Вовчанську, рашисти окопуються на новоокупованих територіях, відтягнуто війська ще і туди.... Не бачу причин для пафосної радості.
  • And And
    Західний ліберальний ЛГБТ демократичний світ любить - ПОТУЖНІ промови.

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    Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024

    Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.

    Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
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