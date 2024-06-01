Массированная атака на Украину: ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары. ФОТО

Во время массированной атаки на Украину враг ударил по энергетическим и гражданским объектам. ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Львовщине в результате атаки травмированы 4 человека.

"Кроме того, россия попала по базе отдыха на Харьковщине. Пострадали 12 человек, среди которых - беременная женщина и 8 детей в возрасте от 3 до 17 лет. У всех пострадавших состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в Никополе на Днепропетровщине вражеский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус. Ранены 4 человека, среди которых - ребенок.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 600 вражеских обстрелов, в результате которых пострадали более 60 гражданских лиц. Всюду, где требовалась помощь, работали полицейские и спасатели", - резюмирует Клименко.

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Во время массированной ночной атаки на Украину на Киевщине работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашим защитникам неба. Есть сбитые вражеские цели. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории области отсутствуют. Пострадавших нет. Все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки врага", - говорится в сообщении.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.