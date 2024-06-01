Удар РФ по пятиэтажке в Харькове: Число погибших выросло до 7 человек
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В результате российского удара по пятиэтажке в Харькове 31 мая погибли уже 7 человек. Еще две женщины могут быть под завалами.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"До 7 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова, среди них - четверо мужчин и трое женщин", - говорится в сообщении.
Синегубов добавил, что поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще две женщины.
Обстрел Харькова
Напомним, 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.
Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество погибших в результате ночного обстрела возросло до 6 человек.