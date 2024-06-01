На Черкасщине во двор сотрудника ТЦК неизвестные бросили взрывное устройство

В четверг, 30 мая, неизвестные бросили взрывчатку во двор военнослужащего 4-го отдела Звенигородского РТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Отмечается, что происшествие случилось 30 мая в поселке Катеринополь. Тогда неизвестные бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины.

От взрыва во дворе члены его семьи не пострадали. О ситуации сообщили правоохранительным органам.

В областном ТЦК добавили, что сотрудник военкомата стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

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Там также утверждают, что взрыв во дворе сотрудника ТЦК произошел на фоне "позорной информационной кампании" по дискредитации украинских военных.

"Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку", - заявили в ТЦК и добавили, что "информационно-ментальная" атака врага "будет обречена" на поражение при условии ответственного отношения украинцев к информации из соцсетей и медиа.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.

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