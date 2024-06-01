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На Черкасщине во двор сотрудника ТЦК неизвестные бросили взрывное устройство

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На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК
В четверг, 30 мая, неизвестные бросили взрывчатку во двор военнослужащего 4-го отдела Звенигородского РТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Отмечается, что происшествие случилось 30 мая в поселке Катеринополь. Тогда неизвестные бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины.

От взрыва во дворе члены его семьи не пострадали. О ситуации сообщили правоохранительным органам.

В областном ТЦК добавили, что сотрудник военкомата стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

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Там также утверждают, что взрыв во дворе сотрудника ТЦК произошел на фоне "позорной информационной кампании" по дискредитации украинских военных.

"Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку", - заявили в ТЦК и добавили, что "информационно-ментальная" атака врага "будет обречена" на поражение при условии ответственного отношения украинцев к информации из соцсетей и медиа.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    " Тєло мало 5 років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.

    Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.

    Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тело своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК. Десятки держав проводили мобілізації і тільки тело змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру.

    Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тело продовжить свою місію з деградації.
  • Dmitry Klaus
    Фсбешні боти до того дійшли, що пишуть, що тцкашники людей з вулиць викрадають, б'ють жінок, а поліція на це дивиться і нічого не робить

    Хто живе в Україні той просто весело сміється над такою маячнею
  • Ділю на нуль
    "Ганебна інформаційна кампанія" ніяк не зрівняється з ганебною державною системою, що всіляко намагається законсервуватись, і це на тлі смертей героїв і простих людей, що кров л'ють за все святе, що є у нас. У влади нема нічого святого і перемога з ними недосяжна. Рану помиями не залікувать, пожежу бензином не загасить, економіку з крадіями не збудувать, війну з ухилянтами не перемогти. Думай те.
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