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Ракетные удары по Львовщине: попадание в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушение. 4 человека пострадали (обновлено)

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ракета Х-101
Во время ночной массированной атаки 1 июня 2024 года 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть разрушения.

"Погибших и травмированных, предварительно, нет (глава МВД Игорь Клименко сообщал, что на Львовщине в результате атаки травмированы 4 человека. - Ред.) .

По данным ОВА, зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ВК "Захід" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Во время тревоги защитники неба уничтожили цели и над Львовской областью.

"Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме", - резюмирует Козицкий.

"Этой ночью подразделения Воздушного командования "Захід" уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", и 4 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - позже добавил он.

"По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Состояние - средней тяжести", - написал в 10.20 Козицкий.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевне потрібно припинити транссортування кацапського газу в Угорщину. І аргумент є зчлізобетонний. Нехай Орбан пуцину двонить з істерикою. І так, Захід треба аросити закрити небо зоча б на глиьину 100 кілометрів від західного кордону. Час для цього вже перезрів.
  • Виталий 6b40280c
    У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні (с)
  • Галина Боброва 94427cf0
    Зеленский,зови ПАПУ РИМСКОГО в гости!!!
    Покажи ему Харьков - пока город еще есть
    Покажи ему украинцев ,которые из российского плена возвращаются
    Похожими на узников Освенцима
    Пусть ПАПЕ расскажут про пытки кацапские
    Римская церковь когда- то тоже пытки применяла
    Может - поэтому она до сих поддерживает палача путина?
    Церковь, поддерживающая путина
    Больше похожа на подразделение ФСБ в Ватикане
    Почему все стесняются называть вещи своими именами?
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