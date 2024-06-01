Зеленский о массированной атаке РФ: Главная цель России - нормализовать террор и воспользоваться отсутствием достаточного количества ПВО
Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет различных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", - отметил Зеленский.
По его словам, главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.
"Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - подчеркнул президент.
Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, ускорении и расширении поставок F-16, а также обеспечении воинов всеми необходимыми возможностями.
"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решимость для свободного мира. Или мы вместе пройдем этот тест, или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - добавил Зеленский.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.