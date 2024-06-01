Из-за ночной атаки на энергообъекты сегодняшние графики отключения света могут измениться, - Минэнерго

Ночью 1 июня 2024 года враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, это уже шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта текущего года.

По данным Минэнерго, в течение часа применялись ограничения для объектов ВИЭ в западном и юго-западном регионах.

"Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время, в связи с ночной атакой на энергосистему, объемы ограничений могут меняться", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Атаковал враг и Львовскую область. Зафиксировано попадание в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушения.