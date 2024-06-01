Силы обороны отразили атаку врага вблизи Липцев, на Сиверском направлении продолжаются 5 боестолкновений, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 105 боевых столкновений. С начала текущих суток, 1 июня 20214 года, на фронте уже произошло 20 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

Как отмечается, в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе - и с территории Российской Федерации, четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 57 авиаударов с применением 70 КАБов, задействовал 1303 дрона-камикадзе, из них - девять шахедов, 15 ланцетов и 1279 fpv-дронов, совершил почти 3800 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе - 120 с применением реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и две базы горюче-смазочных материалов.

Также Генштаб напоминает, что в ночь на 1 июня 2024 года российские захватчики нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

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Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов, а именно: 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС - районы пусков Саратовская область и акватория Каспийского моря российской федерации; четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и одну крылатую ракету "Искандер-К" с временно оккупированного Россией Крыма; 10 крылатых ракет "Калибр" - из акватории Черного моря; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 - из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области; а также 47 ударных БПЛА типа "Shahed" - из района Приморско-Ахтарска российской федерации.

В результате противовоздушного боя нашими защитниками сбито 81 воздушную цель, среди которых - 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре крылатые ракеты "Калибр", одна крылатая ракета "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа "Shahed".

Обстановка с начала суток

Генштаб также информирует, что с начала этих суток уже произошло 20 боевых столкновений. Захватчики осуществили четыре авиационных удара с применением семи КАБов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 шахедов и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток нашими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

За вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял на этом направлении 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Трем артиллерийским системам противника нанесены повреждения.

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На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.

За минувшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.

Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении в настоящее время продолжаются пять боевых столкновений неподалеку от Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Потерь наших позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток отбита одна попытка противника продвинуться в районе Клещиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Работино. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.