В Польше заявили о "длинной и напряженной ночи" для системы ПВО страны из-за атаки РФ на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 1 июня привлекало свою авиацию и авиацию союзников. Утром в Варшаве заявили об "очень напряженной ночи" для противовоздушной обороны страны.

Об этом говорится на странице польского командования в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что ночная атака России охватила всю территорию Украины, в частности - приграничные с Польшей регионы, и осуществлялась крылатыми ракетами, дронами типа Shahed и баллистическими ракетами, запущенными из Черноморского региона.

"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", - заявили в оперативном командовании страны.

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Утром там отметили, что, когда уровень угрозы ракетных ударов снизился, авиация отсановила свою деятельность в польском воздушном пространстве, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной работе.

"Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", - добавили в польском командовании.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

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Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

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