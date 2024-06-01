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РФ не смогла совершить ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковщине. Ее силы получили незначительные территориальные достижения, - Столтенберг

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Єнс Столтенберг про наступ РФ на Харківщині
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина абсолютно может победить в войне с российской агрессией.

Об этом Столтенберг заявил в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Он ответил на вопрос, выдержит ли Харьков летнее наступление россиян.

"Это (встреча с министрами иностранных дел, - ред.) придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков. Войны по своей природе - непредсказуемы. Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, силы России достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену.

"А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", - добавил генсек НАТО.

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Топ комментарии

  • Дужан Міхал
    Тобто, захват кацапами десятка наших населених пунктів на харьківщині видається за нашу суспільну з Заходом перемогу. Так разом перемагатимемо, з вашою безмірною щедрістю, то оборона Бельгії також буде здаватися перемогою. До Парижу ж ще кацапи, мовляв, не дійшли.
  • Bogdan 36c175a4
    цергове наше місто стерте з мапи, ну так ніяких результатів нема, чи результатом мав бути захоплення Харкова..
  • Urs
    виробляйте автотрансформатори і модульні електростанції. Бо їх знадобить *****.
    Але якщо буде дозвіл бити ОТРК по військовим цілям у прикордонних областях росії, то тоді їх знадобиться вдвічі менше ніж *****.
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