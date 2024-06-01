В Николаеве прозвучали взрывы (обновлено)

Днем 1 июня в Николаеве были слышны взрывы. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы подтвердил городской голова города Александр Сенкевич.

"В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Позже Сенкевич уточнил, что взрыв произошел в воздухе.

"Воздушная тревога продолжается, поэтому будьте в безопасности", - добавил он.