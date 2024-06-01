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Грузия остается страной-партнером НАТО, несмотря на принятие закона об "иноагентах", - Столтенберг

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Грузія залишається партнером НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия остается партнером Североатлантического Альянса даже после принятия закона об "иноагентах".

Об этом Столтенберг сказал в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Грузия является партнером. Я недавно ее посетил. Важно, чтобы мы сотрудничали с такими странами-партнерами, как Грузия", - сказал он.

По словам генсека НАТО, новый закон об "иностранных агентах" ведет Грузию в неправильном направлении, "и поэтому союзники по НАТО и многие другие страны выразили свою обеспокоенность".

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Кроме этого, подчеркнул Столтенберг, НАТО не рассматривала возможные последствия принятия закона об "иноагентах" для Грузии.

"Наше партнерство - это то, что имеет широкую поддержку. Но, конечно, частью партнерства является политический диалог. Частью этого политического диалога также является выражение беспокойства", - добавил он.

Закон об "иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

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Топ комментарии

  • Євген cd8db603
    Виходить що і ********** теж ваш партнер ?!
  • Ольга Костыря 22c17405
    Для нас плохо, для грузинов пох, они давно под Путина лягли. А Столтенберг как всегда делает хорошую рожу при плохих картах.
  • Urs
    Парламент Грузії наплював на вето Президента і ухвалив кремлівський закон про іноагентів. Підтвердивши тим самим, що Грузія - це крипто-колонія Москви.
    Репрезентативна демократія мертва. Її код зламали диктатури, які проводять своїх маріонеток у слуги народу та президенти.
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