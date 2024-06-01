США ожидают, что Саммит мира консолидирует международную поддержку справедливого разрешения войны в Украине, - Карпентер

Соединенные Штаты ожидают от Глобального саммита мира в Швейцарии усиления международной позиции вокруг справедливого и долговременного решения для завершения войны, которую ведет Россия против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью в Укрінформ старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер.

"Подобные мероприятия уже проходили на разных уровнях, в том числе, много - на уровне советников по вопросам нацбезопасности. И мы ожидаем, что этот саммит снова усилит глобальную поддержку справедливого, прочного и долговременного решения относительно этой войны с уважением к Уставу ООН и фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул он.

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Карпентер отметил, что в Вашингтоне считают это основой, которую должны поддерживать все страны мира.

"Россия могла бы закончить эту войну уже сегодня, выполнив Устав ООН. Все, что ей нужно сделать, - это остановить войну. Но важно, чтобы мир говорил об этом и одновременно подчеркивал поддержку этих принципов", - добавил представитель Белого дома.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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